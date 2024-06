Regione Lazio, chiesto un incontro al Prefetto Falco sul caso Satnam Singh

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l’Assessore al Lavoro, Giuseppe Schiboni, hanno convocato d’urgenza un tavolo sulla sicurezza sul lavoro con le rappresentanze sindacali regionali e territoriali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) e il direttore generale della Regione Lazio, Alessandro Ridolfi.

Durante l’incontro, l’assessore Schiboni ha illustrato le iniziative della Regione, inclusa la costituzione del Comitato Regionale di Coordinamento sulla Sicurezza sul Lavoro e due avvisi per interventi formativi, con un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro. La Regione ha inoltre aumentato di 100 unità il numero degli ispettori presso gli Spresal.

È stata discussa inoltre l’ordinanza per vietare il lavoro all’aperto durante le ore più calde, in vigore fino al 31 agosto 2024, per proteggere i lavoratori agricoli ed edili.

Le sigle sindacali hanno apprezzato le misure adottate, evidenziando la necessità di ulteriori azioni contro il caporalato e le morti sul lavoro, specialmente dopo la tragica morte di Satnam Singh. Si è deciso di chiedere un incontro al prefetto di Latina per discutere ulteriori azioni.