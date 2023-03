Regione Lazio, la Palazzo e Schiboni pronti per la giunta

Elena Palazzo e Giuseppe Schiboni nella giunta regionale di Francesco Rocca. Due pontini sugli gli scranni da assessore alla Pisana, dove lunedì si terrà il primo consiglio regionale. Appuntamento però preceduto però dalla prima riunione di giunta, in cui si sederanno al tavolo tutti i delegati delle politiche di indirizzo del nuovo governatore del Lazio. Un esponente di Fratelli d’Italia, la Palazzo ed uno di Forza Italia, Schiboni. La prima è l’espressione della maggioranza assoluta, il secondo di quegli equilibri importanti sui cui lavora il centrodestra.

Elena Palazzo dovrebbe ricevere la delega alle Politiche Sociali, nonostante nelle ultime ore l’attenzione si è posta su Sport e Cultura, argomenti, il primo in particolare, sui cui il vice sindaco di Itri aveva fatto un intervento ben preciso nei giorni scorsi, sul patrimonio costituito dalle società sportive, che va valorizzato. Sport e Cultura che dovrebbe invece andare al ciociaro Pasquale Cicciarelli, ciociaro in quota Lega.

Giuseppe Schiboni, pur non essendo stato direttamente eletto tra i consiglieri regionali, farà parte della squadra anche in virtù di accordi pregressi in campagna elettorale. Storico sindaco di San Felice Circeo, è pronto a ricevere la delega all’Ambiente. Ad ore è attesa l’ufficialità, ma la Palazzo e Schiboni sono pronti a prendere in carico le responsabilità di competenza.