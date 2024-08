Regione Lazio, nuovo protocollo per lo sport e l’inclusione sociale

La Regione Lazio rinnova il suo impegno nella diffusione della cultura sportiva come strumento sociale e di benessere psicofisico. Su proposta dell’assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente e alla Transizione Energetica, Elena Palazzo, la Giunta regionale, guidata da Francesco Rocca, ha approvato una delibera che prevede un protocollo d’intesa con il Coni per promuovere lo sport di cittadinanza e l’inclusione sociale nel 2024.

“Con la firma di questo protocollo – afferma l’assessore Palazzo – continuiamo a sostenere la promozione sportiva, come fatto negli anni precedenti, per favorire la cultura e il diritto allo sport, l’integrazione sociale e il contrasto alle discriminazioni”.

L’assessore sottolinea inoltre l’importanza di promuovere il benessere psico-fisico, la lealtà sportiva, la valorizzazione delle diversità, la non violenza e il rispetto delle regole. “Obiettivi fondamentali – conclude – per cui ringrazio il Coni, nostro partner in questo percorso che riconosce allo sport un ruolo centrale e imprescindibile”.