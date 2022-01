Regione Lazio, pronti 40 milioni di euro per la sanità pontina

E’ stato presentato ufficialmente il piano di riorganizzazione che sarà finanziato dalla Regione Lazio con 39,2 milioni di euro pianificati per i primi investimenti del PNRR e del piano nazionale investimenti complementari al PNRR nella provincia di Latina che porterà all’attivazione di 5 Centrali operative territoriali, di 18 Case della comunità, di 6 Ospedali di comunità, all’ adeguamento sismico dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, e al rafforzamento tecnologico della rete ospedaliera con l’acquisto di 19 nuove apparecchiature di ultima generazione.

Gli interventi sono stati presentati dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dall’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Alla conferenza stampa che si è tenuta presso la sala conferenze – Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di Roma – Polo di Latina, ha partecipato anche il direttore generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli.

L’iniziativa promossa dalla Regione Lazio ha messo in evidenza come cambierà e si evolverà il sistema sanitario locale. L’investimento fa parte del più ampio piano riorganizzativo della sanità laziale che vede impegnati 700 milioni di euro fino al 2026.

“Si apre una nuova grande sfida finanziata, programmata e che senza paura ora dobbiamo vincere insieme facendo squadra e portando giustizia. Non ci devono più essere diseguaglianze territoriali ma dobbiamo portare qualità dei servizi. Una stagione di investimenti che ci permette di costruire una nuova sanità che guarda ai bisogni delle persone e dei territori. Nuovi ospedali dunque ma anche sanità del territorio e nuove tecnologie per una offerta di prossimità che permetterà alle persone di percepire un reale cambio di passo. Tutti devono sentirsi parte di questa grande sfida”, ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“La tempistica per gli investimenti sarà serrata, sono stati individuati questi presidi dopo una fase di confronto e ora bisogna correre per mettere a terra questi finanziamenti. Puntiamo ad una sanità di territorio che sia più vicina ai bisogni delle persone. E un grande lavoro per il rafforzamento sul territorio ma é una sfida che ci deve trovare pronti. Si apre una nuova stagione qui a Latina, anche da un punto di vista della rete ospedaliera e penso al nuovo Goretti e al nuovo ospedale del Golfo”, ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.