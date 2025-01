Regione Lazio, stanziati più di 3 milioni di euro per i porti pontini

La Regione Lazio ha stanziato più di 3 milioni di euro per favorire lo sviluppo del sistema portuale in diversi comuni pontini. I fondi, messi a disposizione per il triennio 2024-2026, potranno essere utilizzati per interventi di manutenzione, così da poter garantire il pieno funzionamento e la sicurezza delle aree portuali.

In merito alla situazione si è espresso, tramite un comunicato stampa, Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica e alle Politiche del mare della Regione Lazio: “Formia, Terracina, Ponza e Ventotene stanno assumendo sempre più importanza per il pieno sviluppo del sistema portuale del Lazio e, di conseguenza, di tutte le filiere, da quella turistica a quella cantieristica, legate all’economia del mare. La finalità di questo stanziamento è quella di evitare limitazioni alla corretta fruibilità dei porti, condizione che determinerebbe forti ripercussioni negative sul servizio di trasporto marittimo di passeggeri da e per le isole Pontine, nonché sull’attività di pesca professionale svolta da parte delle numerose unità stanziali nel porto”.

Gli interventi di ristrutturazione, ora possibili grazie allo stanziamento delle risorse, si collocano nel piano della Regione di rendere il sistema portuale del Lazio moderno e al passo con le evoluzioni che stanno interessando il settore della blue economy.