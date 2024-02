Regione, arriva anche la delega al Turismo per Elena Palazzo

Arriva una nuova delega, quella al Turismo per l’assessore regionale Elena Palazzo. La pontina ha ricevuto la nuova assegnazione dal presidente Francesco Rocca, un incarico che si aggiunge alle deleghe all’Ambiente, Transizione Energetica, Cambiamenti Climatici e Sostenibilità e Sport.

“Ringrazio – esordisce Palazzo – il presidente Francesco Rocca che ha voluto assegnarmi la delega al Turismo, che si aggiunge a quelle all’Ambiente, Transizione Energetica, Cambiamenti Climatici, Sostenibilità e Sport.

Un riconoscimento significativo del lavoro che ho svolto fino ad oggi in Giunta e allo stesso tempo una sfida entusiasmante. Il Lazio è una regione dalle potenzialità enormi. Il mio impegno sarà quello di far conoscere ancora di più al mondo la bellezza dei nostri paesaggi, il nostro patrimonio artistico, enogastronomico e culturale proseguendo e rafforzando quanto è stato fatto in questo primo anno. Lavoreremo al fianco dei comuni piccoli e grandi per una promozione turistica che valorizzi al meglio l’intero territorio”.