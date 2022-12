Regione, onorificenza della Federazione Cuochi alla Onorati

L’assessora della regione Lazio Enrica Onorati riceve un’onorificenza dalla Federazione Italiana Cuochi, e ringrazia tutti i cuochi che svolgono il loro lavoro con amore dando un valore speciale al cibo continuando a sostenere in Made in Lazio.

Si esprime cosi Enrica Onorati, assessora all’ Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo e Pari Opportunità della Regione Lazio che, nel corso dell’incontro Albo d’onore della Federazione Italiana Cuochi – “È stato davvero un onore partecipare a questo splendido evento e soprattutto ricevere questa onorificenza. Sono molto emozionata nel ricevere il prestigioso riconoscimento. E in questa occasione voglio ringraziare davvero, oltre a tutti i presenti, cuochi, maestranze, artigiani, agricoltori, veri custodi della nostra terra, per il preziosissimo lavoro che svolgete sempre con amore, passione e grande competenza. Siete voi ad insegnarci che il cibo è vita e, quando è buono, riesce a renderla migliore e più bella. Mi regalate in questo modo anche tanta energia, quella che in questi anni ho sempre avuto e che continuo ad usare per sostenervi, con l’obiettivo comune di promuovere il “Made in Lazio’, e di farlo anche fuori dai nostri confini. Infine, desidero ringraziare tutta la Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo, presidente FIC, la delegazione del Lazio e delle province, e in particolare il presidente della Federazione Italiana Cuochi Regione Lazio, Alessandro Circiello, con il quale alla Regione ho avuto modo di lavorare, collaborando attivamente in tante iniziative di successo in grado di unire entusiasmo, passione e professionalità”