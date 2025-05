Ieri, a Terracina, l’assessore della Regione Lazio Elena Palazzo, con delega a Sport, Ambiente, Turismo, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, ha presentato in un incontro pubblico le nuove iniziative per promuovere lo sport di base, valorizzare gli impianti sportivi e illustrare le risorse stanziate per il territorio. L’evento, moderato da Pierpaolo Marcuzzi, è stato arricchito dai saluti istituzionali del sindaco Francesco Giannetti, del vicesindaco Claudio De Felice e degli assessori comunali Alessandra Feudi e Maurizio Casabona.

L’assessore Palazzo ha sottolineato che quella dello sport e dell’ambiente è un’attività istituzionale sempre più centrale, destinata a diventare ancora più incisiva nei prossimi mesi con la discussione in Consiglio regionale del testo unico sullo sport. «Lo sport è fondamentale nella vita di tutti noi – ha dichiarato – non solo per il benessere fisico, ma anche per la socialità, l’inclusione e la promozione di valori sani. Per questo, abbiamo scelto fin dal nostro insediamento di riportarlo al centro dell’agenda politica regionale, con un Assessorato dedicato e una visione concreta di sviluppo».

Palazzo ha poi annunciato l’imminente arrivo in Consiglio regionale della proposta di testo unico sullo sport, frutto di un ampio percorso di ascolto e partecipazione sul territorio. «Al centro della proposta ci sono programmazione, inclusione e semplificazione burocratica, soprattutto in tema di impianti. Vogliamo costruire un sistema sportivo regionale più equo, accessibile e sostenibile», ha aggiunto.

Entrando nel dettaglio, l’assessore ha illustrato i finanziamenti destinati al Comune di Terracina e alla provincia di Latina: 1,9 milioni di euro per l’efficientamento energetico di infrastrutture sportive e scolastiche, con l’obiettivo di ridurre consumi e costi energetici; e 30 milioni di euro, distribuiti su tre anni, per il programma “Voucher Sport”, che offre ai ragazzi dai 6 ai 18 anni un assegno di 500 euro da spendere nella disciplina sportiva preferita. La provincia di Latina ha registrato un’ampia adesione, con 255 associazioni accreditate, di cui 23 solo a Terracina.