Regione, Palazzo: “Ospedale Dono Svizzero di Formia, numeri incoraggianti”

“I numeri che sta facendo registrare l’ospedale Dono Svizzero di Formia, e che sono stati resi noti dal Direttore della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli, ci parlano di una struttura in continua crescita e dimostrano che quella intrapresa è la strada giusta per un rilancio strutturale della sanità nella nostra provincia”, dichiara in una nota l’assessore regionale Elena Palazzo.

“Penso in particolare – sottolinea l’assessore – al dato relativo ai tempi medi attesa al Pronto Soccorso: 217 minuti, in netto miglioramento rispetti ai 310 del 2022 e di gran lunga più basso rispetto alla media regionale di 440 minuti. Livelli di eccellenza confermati anche per la Cardiologia e l’Emodinamica con una proporzione di pazienti affetti da infarto trattati entro 90 minuti di oltre il 67%, a fronte della media nazionale del 59,84%. Tutti i numeri forniti fotografano chiaramente un incremento delle performance con un recupero delle liste d’attesa per i pazienti in classe A, in linea con le direttive nazionali”.

“Voglio per tutto questo congratularmi con il direttore Cenciarelli, che fin dal suo insediamento si sta spendendo con grande energia per imprimere una svolta significativa alla sanità pontina, lavorando sempre in squadra con la Regione Lazio. Gli importanti obiettivi raggiunti si devono a questa visione unita all’investimento regionale fatto per le tecnologie a supporto e al grandissimo lavoro del personale medico e paramedico a cui va il nostro personale encomio. Siamo infatti ben consapevoli della centralità del supporto dei professionisti che ogni giorno, a fronte della carenza di organico, gettano il cuore oltre l’ostacolo pur di far funzionare al meglio le cose. Resta ancora molto lavoro da fare ma – conclude l’assessore Palazzo – l’impegno corale di tutte le parti in causa sta dando i suoi frutti e ne siamo decisamente orgogliosi”. „