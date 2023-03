Regione, Sambucci: “Guideremo il cambiamento”

Il neo consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Sambucci, presente questa mattina presso la Prefettura di Latina per firmare l’atto di ufficializzazione della sua elezione alla Pisana, è intervenuto facendo il punto della situazione su quello che sarà il proprio cammino politico in Regione. Sambucci che inoltre ha approfittato per ringraziare tutti coloro che gli hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo.

Queste le parole:

“Fratelli d’Italia è il partito di maggioranza relativa in provincia di Latina e nel Lazio. Abbiamo la responsabilità e la guida dei processi per il cambiamento della Regione, per dare risposte concrete ai cittadini dei nostri territori

Questa è l’occasione per ringraziare nuovamente tutti coloro che mi hanno consentito di raggiungere questo importante risultato, ma è soprattutto il momento per iniziare finalmente il lavoro a cui da anni la provincia di Latina aspira. Quello, cioè, di agire per ricevere la necessaria attenzione dalle istituzioni regionali. Mi riferisco soprattutto alla qualità dei servizi, dalla sanità ai trasporti alle infrastrutture per la mobilità. Ma faccio riferimento, in particolare, al sostegno che meritano le categorie imprenditoriali, specie del settore agricolo, e le libere professioni, da troppo tempo lasciate in balìa della burocrazia e vittime di una mancanza assoluta di strategia e di visione rispetto allo sviluppo economico e sociale dei nostri territori. È un lavoro complesso, che sarà sviluppato nel corso della legislatura ma è necessario attivarsi in tempi rapidi, come intendiamo fare insieme ai consiglieri di Fratelli d’Italia di Latina e del Lazio, in collaborazione con l’intera maggioranza. Lo farò, lo faremo come sempre confrontandoci e ascoltando i cittadini e le varie realtà territoriali a cui dobbiamo concrete e utili risposte”