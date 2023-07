Regione, Sambucci sul quadriennio dello Sviluppo Rurale

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Sambucci, vice presidente della Commissione Agricoltura della Pisana, relativamente all’approvazione della delibera riguardante le modifiche al Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR), afferma:

“L’atto attraverso cui la Regione Lazio ha approvato il CRS, cioè il per gli anni dal -, non rappresenta un semplice passaggio burocratico ma contiene misure fondamentali che rientrano in una definita programmazione. Intanto, abbiamo adeguato la pianificazione dei fondi alle richieste che ci sono pervenute dalle imprese agricole, anche per quel che riguarda il cronoprogramma dei bandi. Quindi, sono state sostenute le misure per l’insediamento dei giovani agricoltori e in particolare la differenziazione del premio in funzione della ubicazione dell’azienda. Importante anche l’attuazione delle strategie di sviluppo locale in capo ai Gruppi di Azione Locale (GAL), che potranno costituirsi con un numero minimo di Comuni associati non inferiore a 15, fondamentali per sostenere lo sviluppo locale nelle aree rurali”.

“E’ il risultato frutto di un lavoro puntuale ed attento, di ascolto soprattutto, svolto insieme all’assessore Giancarlo Righini. Nel complesso, il Complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 è di oltre di euro. Di questa cifra fanno parte destinati ad adattare e mantenere le produzioni biologiche; per il benessere animale e altrettanti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Altri , per gli investimenti, di cui sono per quelli produttivi agricoli e , per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre per l’insediamento dei giovani agricoltori. , infine, sono per il sostegno a zone con svantaggi naturali”.