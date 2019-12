Due milioni e mezzo aggiuntivi per la regolarizzazione del deflusso delle acque del Rio Capo D’Acqua e di Rio Santa Croce. Il consigliere regionale pontino Salvatore La Penna del Pd porta a casa il risultato in sede di bilancio, approvato oggi alla Pisana grazie anche al “contributo” trasversale di Forza Italia.

Due milioni e mezzo sono stati recuperati all’interno del Piano di sviluppo rurale e, spiega l’esponete dem, sarà possibile scorrere in tempi brevi la graduatoria e permettere i primi importantissimi interventi nel Sud Pontino. “ Si tratta di risorse fondamentali per prevenire esondazioni e allagamenti che interessano i comuni di Formia, Minturno e Spigno Saturnia“, gli fa eco il capogruppo azzurro Giuseppe Simeone.

“Le piogge delle ultime ore e le conseguenti esondazioni – spiega La Penna – hanno reso in maniera ancora più plastica l’esigenza di un intervento urgente per la regolarizzazione del deflusso delle acque del Rio Capo D’Acqua e il Rio Santa Croce. Raccogliendo le sollecitazioni dei cittadini, dell’amministrazione provinciale e delle amministrazioni comunali interessate avevo presentato un emendamento alla Legge di Stabilità 2020 per permettere lo scorrimento e il finanziamento della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili relativamente alla misura 5.1.1 del PSR ‘Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali , avversità atmosferiche ed eventi catastrofici’. Esprimo grande soddisfazione rispetto all’accoglimento all’interno del bilancio del senso e dell’urgenza della proposta”.

“Tale problematica – sottolinea La Penna – era stata evidenziata in maniera congiunta dall’Amministrazione provinciale e dalle amministrazioni comunali di Formia, Minturno e Spigno Saturnia. Anche dal consigliere regionale Simeone è arrivata all’interno della discussione sulla Legge di Stabilità una sollecitazione ad intervenire sul problema. Diventa sempre più centrale una politica di forti investimenti sulla tutela del territorio e sull’assetto idrogeologico. Continuiamo il nostro sforzo e il nostro impegno in tal senso – conclude La Penna – così come stiamo facendo dall’inizio della legislatura”.

E sulla questione è intervenuto anche il consigliere Simeone, capogruppo di Forza Italia: “ Un lavoro sinergico è stato fatto con il consigliere Salvatore La Penna – afferma l’esponente di opposizione -, che ringrazio per il forte interessamento mostrato relativamente a questa battaglia. Devo quindi riconoscere all’assessore Onorati una capacità di sintesi essenziale per poter procedere allo scorrimento della graduatoria della misura 5.1.1. del PSR”.

Il capogruppo di Forza Italia si è poi soffermato sul tema viabilità: “Altrettanto rilevante considero l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno presentato dal sottoscritto, che impegna il presidente Zingaretti a rendersi promotore di un tavolo istituzionale che riunisca Anas, Comune di Formia e Astral, con l’obiettivo di monitorare le procedure e soprattutto reperire i fondi necessari per la realizzazione di una rotatoria presso l’incrocio tra via Acqualonga e la variante Appia, rendendosi cofinanziatore dell’opera stessa. Alla ripresa dei lavori mi farò carico di favorire un incontro fra le diverse istituzioni per poter accelerare i tempi di realizzazione di quest’opera fondamentale per la messa in sicurezza di questo incrocio, da anni causa di troppi incidenti che hanno fatto registrare purtroppo diverse vittime innocenti”.

