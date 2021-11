Regno Unito, un boom di incassi dall’esportazione di prodotti tv

Tra i settori che sono maggiormente fruttuosi nel Regno Unito troviamo, senza ombra di dubbio, quello legato alle produzioni tv. Non solo entro i confini nazionali, dal momento che tale comparto è uno dei più prolifici in tutto il mondo e i numeri da soli probabilmente non riescono a spiegare alla perfezione questo particolare fenomeno.

Sul blog del casino online di Betway viene svolta un’analisi proprio in riferimento alla tendenza che vede i prodotti tv inglesi sempre più diffusi a livello mondiale, con un successo a dir poco stratosferico. Un settore che è in grado di sfornare in maniera continua una serie di format estremamente innovativi, che poi sono stati ripresi e sono diventati amati e apprezzati un po’ in tutto il mondo.

Non bisogna di conseguenza rimanere stupiti di fronte al fatto che le esportazioni di programmi tv verso l’estero abbiano toccato un vero e proprio picco nel 2020, raggiungendo e superando quota 1,48 miliardi di sterline, che corrispondono a circa 1,97 miliardi di dollari al cambio attuale.

Dal Regno Unito all’estero: un trend incredibile

In tanti si chiedono come sia possibile che un programma tv nato nel Regno Unito possa diventare un fenomeno di dimensioni mondiali. Ebbene, come svelato sul blog L’insider, nel momento in cui un show riesce a raggiungere un certo successo entro i confini nazionali, ecco che tutto ciò che fanno i produttori è semplice cercare di piazzarlo sui vari mercati internazionali. Così facendo, ecco che anche altre nazioni inseriscono tali programmi all’interno del proprio palinsesto, potendo poi adattarli ai propri usi e costumi, ma anche in base alle preferenze espresse da chi sta davanti alla tv a casa, oppure mantenendo il format praticamente identico.

L’obiettivo, è innegabile, è quello di cercare di trovare nuovamente successo all’estero dopo averlo avuto in patria. Gli esempi si sprecano in tal senso, dal momento che show del calibro di Great British Bake Off piuttosto che The Chase oppure Planet Earth hanno avuto un successo veramente impressionante anche in tanti altri Paesi in tutto il mondo ed è chiaro che la loro popolarità ne ha beneficiato notevolmente.

Gli incassi del Regno Unito schizzano alle stelle

Come già messo in evidenza, il settore dei prodotti tv nel Regno Unito sta facendo registrare dei numeri sempre più pazzeschi. Basti pensare ai dati che sono stati totalizzati nel 2020, visto che nel Regno Unito si è arrivati a toccare la cifra da record pari a 1,48 miliardi di sterline.

I programmi venduti senza alcun tipo di adattamento, tra l’altro, rappresentano una buona fetta dell’export, dal momento che hanno raggiunto ben il 70%. Si tratta, giusto per fare qualche esempio, di Doctor Who, Planet Earth e Downton Abbey. Un contributo importante, che ha permesso di andare oltre il muro del miliardo di sterline e rappresentando certamente la fonte principale di incasso dell’intero settore.

Gli adattamenti a livello internazionale di un gran numero di format britannici, come ad esempio Come Dine With Me oppure Love Island, hanno raggiunto una fetta pari all’11% sul totale delle vendite, arrivando a 160 milioni di sterline che, al cambio, sono circa 223 milioni di dollari. Dando uno sguardo alle altre statistiche, si può notare tra le altre cose quali siano i principali mercati per quanto riguarda l’export tv del Regno Unito tra il 2019 e il 2020. Entro questo lasso di tempo, gran parte dei programmi tv sono stati esportati negli Usa, con un fatturato pari addirittura a 466 milioni di sterline, mentre in Francia si è raggiunta quota 102 milioni di sterline. Poco di meno per l’export verso l’Australia, che ha fruttato ben 98 milioni di sterline.