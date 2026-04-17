Rendiconto 2025, Rodà: “Conti in regola e Comune solido”

Via libera dalla commissione Bilancio del Comune di Latina al rendiconto di gestione 2025, che sarà ora sottoposto al prossimo Consiglio comunale utile.

Il documento contabile consuntivo, già approvato dalla giunta del sindaco Matilde Celentano e validato dal collegio dei revisori dei conti, è stato illustrato in commissione dall’assessore al Bilancio Antonina Rodà.

“Il rendiconto restituisce l’immagine di un Comune solido, che ha affrontato un contesto complesso con serietà e responsabilità”, ha dichiarato l’assessore.

Rodà ha sottolineato come le scelte adottate non siano state orientate al consenso immediato, ma alla sostenibilità nel tempo: “Su queste basi intendiamo proseguire, rafforzando il percorso intrapreso e affrontando con determinazione le sfide ancora aperte”.

Sul piano tecnico, l’assessore ha evidenziato un miglioramento del risultato di amministrazione rispetto al 2024, con una variazione positiva di oltre due milioni di euro. “Gli equilibri di bilancio sono stati mantenuti – ha aggiunto – e non si registrano condizioni di deficitarietà strutturale, con indicatori in netto miglioramento rispetto all’esercizio precedente”.