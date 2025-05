Rendiconto di gestione del Comune di Terracina, arriva l’approvazione

Il Consiglio Comunale che si è riunito ieri ha approvato il rendiconto sulla gestione dell’Ente relativo all’esercizio 2024. Si tratta di un documento che rappresenta non solo l’adempimento di una previsione normativa, ma anche un momento di riflessione collettiva e trasparente sul modo in cui l’Amministrazione ha impiegato le risorse pubbliche, come illustrato in Aula dall’Assessore al Bilancio Angelina Tasciotti. L’equilibrio complessivo della gestione – ha spiegato – si conferma positivo per 3,5 milioni di euro. Sono stati impegnanti nel 2024 50,6 milioni di euro su una previsione complessiva di spesa di oltre 108 milioni, con un’efficienza di spesa superiore al 77%.

I servizi a domanda individuale, come mense scolastiche, parcheggi e trasporto scolastico, sono stati garantiti nonostante l’elevato costo di gestione, con una copertura media del 74,5%, a conferma dell’impegno per l’equità e l’accessibilità, come spiegato dall’Assessore Tasciotti. In ambito fiscale l’Ente ha mantenuto una pressione tributaria moderata, che garantisce l’equilibrio tra entrate e spese. La capacità di riscossione è in miglioramento, anche grazie alla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e al costante lavoro di riaccertamento ordinario dei residui. Per quanto riguarda la capacità di incasso dell’Ente bisogna considerare – ha sottolineato l’Assessore – come dal 2012 al 2017 l’attività di accertamento fosse pressoché ferma, ripresa poi anche grazie all’affidamento dell’attività di supporto. Attività di accertamento che, soprattutto per quello che riguarda l’IMU, ha consentito un miglioramento del gettito ordinario passato dai 14 milioni del 2017 ai 14 milioni e 800 mila euro del 2024, consentendo quindi all’Ente una maggiore capacità di spesa. Per quel che riguarda la TARI, l’attività accertativa ha consentito di recuperare molte superfici in precedenza non dichiarate.

Per il futuro – ha proseguito in Aula l’Assessore Tasciotti – nell’ottica di miglioramento della riscossione e conseguente diminuzione dei residui passivi sono state programmate diverse attività. Tra queste, la revisione generale della toponomastica, l’adozione della notifica SEND che consente tempi più rapidi, la gara per il supporto per l’attività di accertamento, in corso di svolgimento, che darà continuità al percorso intrapreso consentendo l’ulteriore aggiornamento e allineamento delle banche dati. Programmato anche il potenziamento del settore entrate ripristinando l’assetto di personale esistente fino al 2023, e poi l’Approvazione del Regolamento delle Misure Preventive Evasione Tributaria.

Sul fronte delle entrate, il trend degli accertamenti ha mostrato una crescita costante, passando dal 58,54% al 75,96% del 2024. Dato che – ha spiegato la Tasciotti – evidenzia uno sforzo dell’Amministrazione nel migliorare la previsione e la registrazione delle entrate in ambito tributario ed extra-tributario, con il dato relativo agli incassi effettivi che però ha evidenziato una tendenza meno positiva rispetto al picco registrato nel 2021. Per quanto riguarda le spese, il quadro si presenta più coerente e stabile, con le percentuali di spesa impegnata che sono cresciute sensibilmente negli ultimi due anni passando da circa il 30% nel triennio 2020-2022 a oltre il 57% nel 2024. Un aumento – ha precisato l’Assessore – che è indice di una maggiore operatività amministrativa e progettuale. Parallelamente, la spesa pagata si è mantenuta costantemente elevata, sopra il 77%, a testimonianza della solidità dell’Ente nel far fronte ai propri obblighi finanziari.

«Il Rendiconto 2024 è un bilancio solido e trasparente. Il Comune di Terracina ha chiuso l’anno 2024 con un risultato di amministrazione positivo per Euro 71.804.276,87, la cui quota disponibile di Euro 1.779.660,99 appare particolarmente significativa soprattutto rispetto alle annualità precedenti, un dato possibile grazie al lavoro meticoloso svolto dal Dipartimento Finanziario sul riaccertamento ordinario dei residui.

Tra le somme vincolate e il libero ci sono appurati oltre 8 milioni a disposizione. Il fondo cassa al 31 dicembre 2024 ammonta a oltre 48,8 milioni di euro, indice di un’ottima tenuta di liquidità e di una gestione efficiente delle entrate. Nel 2024 sono state accertate entrate per oltre 82,5 milioni di euro e ne sono state incassate circa 55,6 milioni con un buon livello di riscossione per quanto riguarda le entrate tributarie ed extratributarie. Le spese complessive impegnate ammontano a oltre 50,6 milioni di euro. Gli interventi più significativi riguardano in particolare i trasporti, l’istruzione, la cultura e la manutenzione straordinaria del patrimonio urbano con la riqualificazione degli spazi pubblici.

Il 2024 ha rappresentato un anno di consolidamento della gestione economico-finanziaria e di avvio di progetti strutturali di medio-lungo termine. Desidero ringraziare l’intera struttura comunale per l’impegno profuso, il Dirigente del Dipartimento Finanziario Vincenzo Perroni ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il costante supporto tecnico. Questo Rendiconto 2024 rappresenta un atto di trasparenza, responsabilità e condivisione, con il quale ci mettiamo al servizio della comunità con dati, risultati e numeri verificabili. È un esercizio di democrazia, perché ogni cittadino ha diritto di sapere come vengono gestite le risorse pubbliche. Ringrazio tutti per il contributo quotidiano alla costruzione di una Città più efficiente, solidale e sostenibile», ha dichiarato l’Assessore al Bilancio Angelina Tasciotti.

«Voglio ringraziare per l’enorme lavoro e impegno l’Assessore Tasciotti, gli uffici e le Commissioni, come anche la minoranza che fa un’attività di studio certosina. Non posso definirmi completamente soddisfatto, perché per natura non lo sono mai, e sono convinto che si possa sempre fare meglio e di più. È vero, i numeri dicono che non abbiamo speso tutto quanto avremmo potuto, ma questo non è dipeso dalla nostra volontà quanto da difficoltà organizzative della macchina burocratica. La carenza di organico è sicuramente un limite per la nostra attività, penso ai Lavori Pubblici che sono oberati di procedimenti ed è complicato portarne avanti altri, ma stiamo andando avanti anche con le assunzioni.

Il dato certo è che abbiamo un bilancio soddisfacente e in salute, e ai giorni di oggi è un dato estremamente positivo.

Per quanto riguarda l’avanzo libero, una buona fetta sarà utilizzata per la progettazione per la riqualificazione urbana della città, e di questo avremo modo di ragionare insieme in Commissione Urbanistica. Utilizzeremo certamente l’avanzo vincolato degli accertamenti derivati dal codice della strada per intervenire sulla sistemazione delle nostre strade, per troppi anni senza le giuste manutenzioni, e procederemo alla messa a terra di una serie di interventi per le strade in condizioni complicate, interventi programmati che spesso siamo stati costretti a rinviare a causa di imprevisti indipendenti dalla nostra volontà, come la rottura improvvisa di una conduttura di Acqualatina.

Sono innamorato della mia Città, che considero la mia famiglia, e per questo la difenderò sempre. Ripeto, tutto si può e si deve migliorare, ma mi piacerebbe che si iniziassero a guardare anche le cose che funzionano, a spendere parole buone per le nostre tante bellezze, e non puntare solo il dito sulle cose che non vanno. Difendere e sostenere la nostra Città significa anche sostenere le attività che vivono di turismo e la nostra intera comunità», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.