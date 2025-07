Nella serata di ieri a Terracina, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni, di origine rumena e residente in città, colto in flagranza di reato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario poco dopo le 18, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta al 112. L’uomo, in evidente stato di agitazione, si trovava presso la propria abitazione, dove è stato raggiunto sia dai Carabinieri che dal personale sanitario del 118. Data la situazione, si è deciso di trasportarlo in ambulanza presso l’ospedale locale, con la pattuglia dei militari a scorta.

All’arrivo al pronto soccorso, il 37enne ha iniziato a dare in escandescenze, scontrandosi con alcune persone presenti e con lo stesso personale medico. I Carabinieri sono subito intervenuti nel tentativo di riportare la calma, ma l’uomo, invece di placarsi, ha reagito con minacce, insulti e, infine, aggredendo fisicamente i militari con calci e pugni. Solo grazie alla pronta reazione degli agenti l’uomo è stato immobilizzato e arrestato.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’udienza di convalida dell’arresto, con rito direttissimo, si terrà nella mattinata odierna.