Responsabilità e Coinvolgimento … iniziando il 2023

ECONOMIA & SOCIETA’

RUBRICA SETTIMANALE

A CURA di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese Lazio Sud

In questi primi giorni del nuovo anno, risuonano in maniera puntuale alcuni input che ci ha lasciato il nostro Vescovo di Latina, SE Mons. Mariano Crociata, sia nell’Omelia per la ricorrenza della fondazione di Latina ma anche nel messaggio del primo gennaio, giornata mondiale dedicata alla pace.

Nei Suoi discorsi sono aleggiati due concetti che ritengo fondamentali: la Responsabilità ed il coinvolgimento sociale e personale.

L’anno appena iniziato sarà alquanto complesso e pieno di sfide da affrontare. Una crisi economica che si sta subendo sia a livello locale che internazionale, una crisi della politica che ci ha portato a una situazione commissariale sia al Comune di Latina come in altri Enti locali. Nel 2023 si avranno sia le elezioni regionali che quelle amministrative comunali. Tutto è in movimento e si rischia di affogare nelle parole e nei proclami se non si hanno punti focali di riferimento ben chiari e precisi.

Dobbiamo “lasciarci coinvolgere” e non rimanere alla finestra; ognuno nei modi più consoni a se stesso, alla propria attività e ruolo, senza primi della classe o di chi sale inopportunamente in cattedra. Dobbiamo riprendere a ragionare non in maniera isolata ma creando unità, creando sinergie operative e amicali; bisogna cercare di stare “insieme” nella solidarietà ed operare. Se oggi la politica è spesso latitante, dobbiamo ridarle forza e valore.

La nostra comunità locale, la nostra economia, le nostre famiglie ed i nostri anziani necessitano di un nuovo slancio, una nuova visione di prospettiva, risposte concrete e soluzioni che non possono e non devono essere scaricate su “altri soggetti” –ognuno ha i propri ruoli- ma devono essere fatte proprie dalle Istituzioni in primis.

Ecco che il mondo produttivo locale, tra imprese in affanno e quelle che sono oggi un’eccellenza del nostro territorio, il comparto dei servizi come il mondo dell’artigianato, devono avere nelle Istituzioni sempre più interlocutori operativi e reali. Bisogna rafforzare una sinergia tra i corpi sociali di settore ed il mondo della politica e Istituzioni, per avviare quei processi di sussidiarietà civile che ancora oggi sono spesso vengono mortificati nella prassi.

Mons Crociata, al termine dell’Omelia del 18 dicembre scorso a Latina, evidenzia come “Il messaggio che giunge a noi oggi è, allora, che questa città, come pure la nostra comunità ecclesiale, ha bisogno di uomini e donne che si ricordino di queste tre cose: che si ricomincia dalla persona, dalla cura del piccolo, dal desiderio che ci sia del bene per tutti. Dobbiamo crescere nella capacità di visione e di progetto per la nostra comunità ecclesiale e civile, imparare ad amarla, avere l’orgoglio di appartenerle e l’ambizione di contribuire a farla crescere e di assumersene la responsabilità.”

La strada è segnata. Ora sta solo a noi volerla percorrere. Buon 2023.