Restyling mercato del Martedì, Cochi(Lega):”Ora al lavoro per il mercato annonario”

Esprime apprezzamento, la consigliera comunale della Lega Pina Cochi, per quanto riguarda il progetto presentato lunedì scorso in Comune per il restyling del mercato del Martedì a Latina. Lavori che partiranno a maggio e sulla quale l’esponente leghista ha ribadito di non fermarsi, la Cochi infatti ha chiesto all’Amministrazione di attivarsi per reperire ulteriori risorse dal bando regionale per la salvaguardia e la valorizzazioni dei mercati e delle botteghe storiche che serviranno a finanziare interventi nel mercato annonario.

“Un segno tangibile – spiega Pina Cochi – dell’attenzione da parte dell’amministrazione comunale in particolare grazie all’impegno dell’assessore ai Lavoro Pubblici Massimiliano Carnevale e dell’assessore alle Attività Produttive Antonio Cosentino, oltre che dei loro uffici. Il progetto di riqualificazione del Mercsto R6 e il relativo intervento illustrato nei giorni scorsi in commissione deve essere il primo passo – prosegue la Cochi – di una più ampia serie di interventi che vanno messi a terra in tutto il nostro territorio comunale per quel che riguarda le aree adibite al commercio.

Penso in primo luogo – continua l’esponente leghista – al mercato annonario che necessita di interventi di manutenzione e per il quale ho chiesto proprio ai due assessori, Carnevale e Cosentino, di attivarsi per reperire ulteriori risorse.

A tal proposito ho segnalato, attivandomi in prima persona, il bando regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei mercati e delle botteghe storiche che prevede appunto finanziamenti per i mercati annonari e che darebbe intanto la possibilità all’amministrazione di operare alcuni interventi urgenti richiesti più volte dagli operatori, come l’intervento per la sistemazione delle canaline nelle aree di accesso per il carico e lo scarico delle merci. A ciò si aggiungeranno poi anche i necessari interventi di pulizia e igienizzazione dai danni prodotti dai piccioni. Infine a giorni, grazie alla sensibilità dell’amministrazione verrà anche ripristinata l’apertura motorizzata della serranda di accesso che era ferma da dicembre a causa del guasto al motore automatico. Interventi che miglioreranno sensibilmente l’ambiente di lavoro e la fruizione da parte degli operatori e dei cittadini”.