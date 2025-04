Retata antidroga a San Basilio, l’indagine arriva anche a Latina

Nella notte scorsa, nel quartiere di San Basilio a Roma, è stata condotta un’operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, con la partecipazione di 200 agenti della Polizia di Stato. L’intervento ha preso di mira le periferie della Capitale, portando all’esecuzione di sei ordini di custodia cautelare in carcere e a venticinque perquisizioni nei confronti di trentuno persone indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Durante le operazioni, sono stati sequestrati circa 50.000 euro in contanti e due orologi di valore. Le indagini, che hanno coinvolto complessivamente quarantuno persone, hanno rivelato l’esistenza di una rete criminale guidata da un 66enne italiano, accusato di vendere cocaina, hashish e marijuana nel quartiere. Questo sodalizio operava principalmente tra via Corinaldo e via Montegiorgio.

Il circolo bocciofilo di via Montegiorgio, gestito dal 66enne, è stato identificato come la base operativa dell’organizzazione. Lo spaccio avveniva in un edificio di via Corinaldo, protetto da una porta blindata, mentre numerose persone fungevano da vedette nelle vie adiacenti per allertare gli spacciatori in caso di intervento delle forze dell’ordine.

In totale, sono state arrestate trentatré persone e sequestrati 3,5 kg di cocaina, 500 g di marijuana e 100 g di hashish. Questi dati confermano l’esistenza di un mercato della droga attivo 24 ore su 24. Le operazioni si sono svolte anche nelle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Perugia. Si sottolinea che, trattandosi di indagini preliminari, tutti gli indagati godono della presunzione di innocenza.