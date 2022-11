Rete degli Studenti, domani la manifestazione in centro a Latina

Domani 18 novembre 2022 alle ore 9:00, in Piazza del Popolo a Latina, si terrà una manifestazione organizzata dalla base territoriale della Rete degli Studenti Medi con gli istituti scolastici secondari della Provincia.

Questa manifestazione, in adesione alla mobilitazione nazionale delle associazioni studentesche, rilancerà le proposte per la scuola portate avanti dalla comunità.

Come il contrasto al caro libri, politiche di espansione dell’edilizia scolastica e risanamento degli edifici scolastici in molte, troppe situazioni lasciati al degrado, la riconversione degli spazi confiscati per fini culturali, l’apertura di aule studio sul territorio, l’istituzione di un osservatorio regionale che includa gli studenti sul PCTO, il riconoscimento dell’ispettorato del lavoro come garante dei diritti dello studente impegnato nel PCTO, investimenti nei laboratori scolastici, l’introduzione della carriera alias in ogni scuola, corsi di formazione per personale docente e ATA sui temi di sessualità e parità di genere, politiche di riconversione ecologica nelle scuole, l’introduzione dello psicologo di base, un tavolo permanente sui trasporti pubblici e il potenziamento delle linee esistenti, trasporto pubblico gratuito.

Si richiede la tutela del diritto allo studio, spazi a misura di studenti, la riforma del PCTO, trasporti pubblici che siano realmente tali, tutela del benessere psicologico, politiche ambientali e tutela della parità di genere.