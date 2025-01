Rete di scuole, anche per Sermoneta il premio “Energie per Roma 2025”

La rete di scuole “Arete”, di cui fa parte l’Istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta-Norma, è stata insignita del prestigioso Premio “Energie per Roma” 2025, promosso dal Centro Europeo di Studi Culturali. Il riconoscimento celebra realtà che si distinguono nei campi culturale, sociale, imprenditoriale e del volontariato.

La commissione ha premiato Arete per il suo impegno nel valorizzare la cultura come strumento di crescita e coesione sociale, definendola un esempio virtuoso di come conoscenza e memoria possano ispirare lo sviluppo della comunità.

A ritirare il premio, nella sede della Rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia “Spazio Europa”, è stato il prof. Lorenzo Cuna, dirigente scolastico dell’IC Donna Lelia Caetani. «Si tratta di un importante riconoscimento – ha dichiarato – per una comunità allargata di scuole e famiglie che credono nel valore della cultura e dell’impegno per una migliore offerta didattica».

L’evento, patrocinato dal Parlamento Europeo, ha visto la partecipazione della vice presidente del Senato Mariolina Castellone e dell’eurodeputato Dario Tamburrano.

Anche il Comune di Sermoneta ha espresso soddisfazione per il premio. «Congratulazioni ad Arete e all’IC Donna Lelia Caetani – hanno dichiarato il sindaco Giuseppina Giovannoli e il consigliere Stefania Iacovacci – questo riconoscimento conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni per formare le nuove generazioni».