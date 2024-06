Revisione del Ppe di Borgo Carso, l’ok della Commissione Urbanistica

E’ arrivato l’ok alla revisione del Piano particolareggiato edilizio di Borgo Carso. Oggi il via libera al margine della Commissione Urbanistica. Sulla vicenda è intervenuta Annalisa Muzio, assessore all’Urbanistica, che ha così commentato:

“L’approvazione oggi della revisione del perimetro di Borgo Carso, approvata oggi in commissione Urbanistica, presieduta dal consigliere Roberto Belvisi, rappresenta un altro passo in avanti che questa amministrazione sta conducendo in materia di pianificazione. L’ampliamento del perimetro è stato approvato per le zone Nord e Sud-Ovest per ciò che concerne il parcheggio del campo sportivo e della viabilità di accesso; è stata prevista la delocalizzazione nella zona Sud-Ovest, a margine della viabilità di accesso al Borgo su via Erodoto, dell’area destinata a scuola elementare che allo stato è ubicata in corrispondenza della piazza centrale. L’ampliamento ha interessato anche la zona Ovest, a ridosso di via Campo Maggiore e ad est di via Pericle. Adesso si procederà alla redazione definitiva del progetto e alla richiesta dei pareri regionali sulla Vas e sul vincolo geologico vegetazionale che sono propedeutici all’esame del Consiglio comunale. Preciso che si tratta di una materia rientrate tra quelle delegate dalla Regione Lazio e che pertanto, al netto dei pareri ambientali che restano di competenza regioanle, si procederà soltanto all’approvazione della delibera in Consiglio comunale senza attendere l’ulteriore ok della Regione Lazio. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente Belvisi e gli altri commissari”.