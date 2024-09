Riapre il parco ex Evergreen: appuntamento domenica 22 settembre

I volontari riaprono il parco Upper di via Roccagorga, noto come ex Evergreen, a Latina, dopo mesi di chiusura. L’inaugurazione è prevista per domenica 22 settembre alle 16:30. Il parco era rimasto inattivo a causa di problemi burocratici legati a vari uffici del Comune, ma grazie all’impegno dei volontari e al Patto di Collaborazione firmato il 31 luglio, il polmone verde del quartiere torna fruibile per i cittadini.

Nonostante alcune difficoltà, come la mancanza delle chiavi dei cancelli pedonali e l’assenza di illuminazione, i volontari hanno deciso di riaprire comunque, invitando la comunità a partecipare attivamente alla manutenzione e cura del parco.