Riapre il ponte di Santa Maria: traffico solo a senso unico alternato

Dopo mesi di blocco totale, il ponte di Borgo Santa Maria al chilometro 5+115 della provinciale Borgo Piave–Acciarella torna percorribile, anche se con forti limitazioni. Da oggi, infatti, il traffico riprende in senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico.

La misura, disposta da Astral, arriva a seguito dell’incendio dello scorso 13 agosto, che aveva compromesso la struttura e imposto la chiusura per le verifiche di sicurezza. Gli accertamenti hanno ora permesso una riapertura parziale, ma solo per veicoli fino a 7,5 tonnellate.

I lavori di messa in sicurezza e gestione del tratto sono curati dall’impresa Sabina Appalti, capofila del raggruppamento incaricato della manutenzione ordinaria.

«Un primo passo per ripristinare la viabilità del territorio», ha commentato l’assessore comunale ai Trasporti Gianluca Di Cocco, ricordando che si tratta di una soluzione temporanea: nei prossimi mesi il ponte sarà demolito e ricostruito.