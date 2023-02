Era destinatario di un Mandato d’Arresto Europeo, è stato rintracciato e bloccato all’alba di questa mattina dagli agenti della Squadra Volante di Latina mentre soggiornava in un hotel del capoluogo.

Il ricercato, un croato di 36 anni, era ricercato dalle Autorità Tedesche a seguito di una condanna per dei reati contro il patrimonio. L’uomo, una volta eseguite le formalità di rito, è stato accompagnato in carcere e messo a disposizione della Corte d’Appello per la sua estradizione.