Ricercato per rapina aggravata: catturato dai carabinieri a Latina Scalo

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine nei punti nevralgici della città. Nella nottata di ieri, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Latina hanno tratto in arresto un cittadino rumeno di 35 anni, già noto alle forze di polizia, intercettato nei pressi dello scalo ferroviario cittadino.

L’operazione è scattata durante un pattugliamento di routine nella zona della stazione, area costantemente monitorata dai militari dell’arma per garantire la sicurezza di viaggiatori e residenti. A seguito delle verifiche di rito e dell’identificazione tramite le banche dati, a carico dell’uomo è emerso un provvedimento restrittivo pendente.

L’arresto è stato eseguito in attuazione dell’ordine per la carcerazione emetto dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma. Il trentacinquenne deve infatti espiare una pena residua di 1 anno, 8 mesi e 19 giorni di reclusione, essendo stato riconosciuto colpevole in via definitiva del reato di rapina aggravata, commesso nella capitale nel gennaio del 2024.

Oltre all’esecuzione del provvedimento di carcerazione, per il 35enne, domiciliato a Roma, è scattata una nuova segnalazione alla competente autorità giudiziaria. L’uomo era infatti sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune de L’Aquila: la sua presenza nello scalo ferroviario pontino ha costituito un’evidente violazione delle prescrizioni imposte dal giudice.