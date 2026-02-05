Ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento: denunciato

La Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà un uomo, residente a Latina e classe 1987, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

L’intervento è scaturito dalla segnalazione di un furto denunciato da un uomo, addetto a un supermercato, al quale era stato sottratto il portafogli. Poco dopo essersi accorto dell’ammanco, la vittima ha iniziato a ricevere notifiche relative all’utilizzo delle proprie carte di pagamento presso un punto vendita di Latina.

Recatosi immediatamente presso l’esercizio commerciale dove risultavano effettuati i pagamenti, l’uomo ha contattato la sala operativa della Polizia di Stato. Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno identificato il presunto responsabile e ascoltato, quali persone informate sui fatti, i dipendenti dell’attività.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe recato nel punto vendita effettuando tre operazioni di pagamento andate a buon fine; successivamente, dopo essere uscito e rientrato, avrebbe tentato un quarto utilizzo della carta, senza riuscirvi. Sul posto è stato rinvenuto anche il portafogli della vittima, privo delle carte di pagamento e del denaro contante che vi erano custoditi.

L’uomo, identificato dagli agenti, è stato accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza.