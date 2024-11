Ricomincia la ricostruzione del ponte sulla SP Ninfina II

Sono ripresi i lavori per la ricostruzione del ponte sulla strada provinciale Ninfina II, al confine tra Latina e Cisterna di Latina. Il ponte era stato chiuso nel 2021 a causa di gravi problemi strutturali e della scarsa resistenza del calcestruzzo. Dopo la demolizione, però, i lavori sono stati rallentati dal ritrovamento di ordigni bellici residuati dalla Seconda Guerra Mondiale, che hanno richiesto una bonifica dell’area.

A seguito della conclusione della demolizione delle fondazioni e del completamento della bonifica bellica, si è avviata la fase finale del processo, con l’attesa del “Verbale di Validazione finale” da parte del Ministero della Difesa. Con il rilascio del documento definitivo, i lavori di ricostruzione, già avviati a dicembre 2023, riprenderanno con il getto delle nuove fondazioni.

Il progetto, inserito nel Programma triennale dei Lavori Pubblici della Provincia di Latina, ha un valore complessivo di 819.424,47 euro e mira a ripristinare la viabilità sulla SP Ninfina II.

Il Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, dichiara: “Il progetto di ricostruzione del ponte rappresenta un’importante opera infrastrutturale per la Provincia di Latina, fondamentale per il ripristino della viabilità e della sicurezza stradale nella zona. L’intervento, sebbene complesso a causa delle problematiche emerse durante le fasi iniziali, è stato pianificato con attenzione per garantire la massima efficienza e sicurezza. I cittadini saranno informati delle tempistiche e delle modalità di svolgimento dei lavori tramite comunicazioni ufficiali, per ridurre al minimo i disagi causati dalla chiusura della strada. L’obiettivo è giungere quanto prima alla riapertura del ponte per facilitare il transito locale e ridurre i disagi causati dalla chiusura della strada.”