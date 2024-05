Riconteggio schede Ciacciarelli, Tripodi: “No nuovo spoglio”

La Prefettura di Frosinone aveva iniziato il riconteggio delle schede delle ultime Regionali dopo il ricorso dei legali dell`attuale assessore Pasquale Ciacciarelli, ma si era fermata per un dubbio e aveva chiesto lumi al Consiglio di Stato. Oggi presso la Prefettura di Frosinone ha ripreso il via l`operazione di verifica come indicato dal Consiglio di Stato, ovvero con il controllo incrociato dei voti assegnati nei verbali delle singole sezioni e la corrispondenza delle preferenze ottenute dal candidato Pasquale Ciacciarelli. Non si procederà dunque al controllo totale dei voti, come erroneamente riportato in alcuni organi di stampa. Quindi non si procederà allo spoglio delle 195 mila schede di tutta la circoscrizione di Frosinone. . La Prefettura ha tempo fino al 30 luglio per depositare la relazione di verificazione. Infine, per il giudizio, il Consiglio di Stato ha fissato l’udienza pubblica per il 22 ottobre 2024. A Ciacciarelli per essere eletto mancano ancora 460 voti”.

A farlo sapere, attraverso una nota, Orlando Angelo Tripodi, consigliere regionale di Forza Italia e presidente Commissione Lavoro alla Pisana.