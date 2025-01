Riempiono di botte un connazionale, denunciati 4 indiani a Fondi

Sono ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni di un loro connazionale. Quattro cittadini indiani di Fondi sono stati denunciati dai carabinieri della Tenenza locale per il reato di lesioni personali aggravate in concorso. I militari, dopo essere intervenuti presso l’abitazione della vittima 43enne, hanno raccolto le prime informazioni e testimonianza avviando così le prime indagini.

I carabinieri, dopo aver ricevuto le prime indicazioni da parte della vittima, sono riusciti a rintracciare il gruppo poco dopo. Dagli accertamenti compiuti è emerso che uno di quei quattro era irregolare sul territorio italiano e, per tanto, sono stati avviati contatti con la Questura di Latina per le procedure finalizzate a regolarizzare la posizione dell’indagato sul territorio nazionale. La vittima, a seguito dell’aggressione, è stata trasportata presso in ospedale,dove gli venivano diagnosticate lesioni guaribili in 20 giorni. Resta da capire se qualcun’altra abbia preso parte all’aggressione.