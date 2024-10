Rievocazione della Battaglia di Lepanto, domani la visita guidata a Sermoneta

Domani, in occasione della Rievocazione storica della Battaglia di Lepanto, Sermoneta sarà protagonista con una visita guidata straordinaria. L’evento, parte delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Meraviglia, sta attirando sempre più interesse. Queste iniziative mirano a far conoscere meglio il borgo e le sue ricchezze attraverso esperienze immersive, adatte a tutta la famiglia.

La visita, con inizio alle 10:30, offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire i monumenti, le storie secolari e le curiosità che rendono Sermoneta uno dei borghi medievali più affascinanti e ben conservati del Lazio. La partecipazione richiede prenotazione obbligatoria.