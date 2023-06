Rievocazioni Storiche dei Lepini, la presentazione del libro a Cori e Norma

Verrà presentato l’11 giugno a Cori ed al Carosello Storico dei Rioni, per poi arrivare a Norma il 16 giugno (la Presa di Norba) e concludersi il prossimo 8 ottobre a Sermoneta, che rievoca la Battaglia di Lepanto. Un libro sulle Rievocazioni Storiche dei Lepini scritto dal professor Italo Campagna, non solo uno storico ma anche un profondo conoscitore del mondo delle rievocazioni, che ha raccolto l’ invito a scrivere questo libro con il chiaro intento di far conoscere il nostro territorio. Le manifestazioni storiche, infatti, sono un formidabile strumento di promozione e valorizzazione turistica e la presente pubblicazione ha proprio l’obiettivo di dare valore all’originale connubio tra ricerca storica e spettacolarizzazione dell’evento.

Le rievocazioni storiche lepine, rappresentate in questo volume, sono quelle aderenti alla Federazione Regionale delle Manifestazioni Storiche del Lazio. La scelta di narrare un territorio attraverso la suggestione di palii, che si svolgono ormai da molti decenni, ci è sembrato un modo originale ed efficace per promuovere turisticamente i Monti Lepini.

I complessi palinsesti dei Palii lepini fanno incontrare la storia nelle sue diverse articolazioni temporali: la presa di Norba nell’età Repubblicana a Norma, il Carosello storico dei Rioni di Cori e il Palio del Tributo a Priverno nel cinquecento; la rievocazione della battaglia di Lepanto a Sermoneta ed infine il seicento del Pallio della Carriera a Carpineto Romano.