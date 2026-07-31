Rifacimento Campo Coni, Abodi: “Lavori entro un anno”

Una mattinata importante per lo sport pontino, quella andata in scena al Circolo Cittadino di Latina, dove è stato ufficialmente presentato il finanziamento da 1,2 milioni di euro destinato alla riqualificazione del Campo Coni di via Botticelli.

A illustrare il progetto sono stati il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, l’assessore regionale al Turismo, Ambiente e Sport Elena Palazzo, il sindaco Matilde Celentano e l’assessore comunale allo Sport Andrea Chiarato. Un intervento atteso da anni che consentirà il rifacimento integrale della pista di atletica e delle principali strutture dedicate alle discipline dei salti e dei lanci, restituendo alla città un impianto moderno, sicuro e omologabile.

Le risorse arrivano dal Fondo Sport e Periferie del Ministero per lo Sport e i Giovani e rappresentano una delle più significative eredità lasciate sul territorio dai Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024. Fu infatti la Regione Lazio a individuare la riqualificazione del Campo Coni tra gli interventi prioritari da realizzare nel quadro delle opere di legacy dell’evento continentale.

Per oltre trent’anni il Campo Coni ha rappresentato un punto di riferimento per migliaia di studenti e atleti del territorio. Una struttura che serve un bacino di oltre 50mila utenti e che, dopo l’ultima riqualificazione risalente al 2004, necessitava di un intervento profondo per tornare a essere all’altezza delle esigenze dello sport moderno.

“L’investimento del Governo per la totale riqualificazione di questa pista di atletica rappresenta un impegno che avevamo assunto in occasione degli Europei del 2024 e che oggi manteniamo – ha dichiarato il ministro Andrea Abodi –. Vogliamo restituire qualità, accessibilità, sicurezza e funzionalità agli impianti sportivi del Paese. Il Campo Coni appartiene alla storia sportiva di questa comunità e grazie a questo intervento tornerà a essere un punto di riferimento per tutti, a partire dai bambini e dagli adolescenti delle scuole di Latina. Investire nelle infrastrutture sportive significa investire nelle persone”.

Il ministro ha inoltre fissato un obiettivo ambizioso: vedere l’impianto nuovamente operativo entro dodici mesi. “L’impegno che prendiamo insieme al Comune di Latina, alla Regione Lazio e con il supporto tecnico di Sport e Salute è quello di inaugurare l’impianto riqualificato entro un anno, magari anche prima”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale Elena Palazzo, che ha sottolineato il lavoro svolto negli ultimi anni per trasformare l’eredità degli Europei di Roma in opportunità concrete per il territorio pontino. “Si tratta di un investimento che produce benefici sportivi e sociali e contribuisce a rafforzare il ruolo della città come punto di riferimento per l’atletica e per lo sport nel Lazio.”

La visita del ministro Abodi è stata però anche l’occasione per affrontare il tema più ampio dell’impiantistica sportiva cittadina. Nel corso dell’incontro non sono mancati riferimenti alla nuova tensostruttura realizzata dalla famiglia Benacquista, destinata a diventare la casa temporanea del basket pontino durante i lavori che interesseranno il PalaBianchini.

Parole di apprezzamento che confermano l’attenzione delle istituzioni verso un movimento sportivo cittadino che, tra atletica, basket e discipline giovanili, continua a rappresentare un patrimonio fondamentale per Latina. L’annuncio dei fondi per il Campo Coni segna così un passaggio atteso da anni: la prospettiva concreta di restituire alla città uno degli impianti simbolo dello sport pontino, con l’obiettivo di renderlo nuovamente protagonista per le attività scolastiche, l’atletica agonistica e la crescita delle nuove generazioni.