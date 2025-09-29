Rifacimento mercato di via Don Minzoni, Latina punta ai fondi regionali

Un progetto da 120mila euro per restituire nuova vita al mercato annonario di via Don Minzoni. È l’obiettivo dell’amministrazione comunale che, con una delibera approvata oggi, ha deciso di candidare la struttura al bando regionale per i contributi destinati alla riqualificazione dei mercati rionali e settimanali. L’intervento, se finanziato, permetterà di adeguare i box alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, oltre a migliorare la fruibilità degli spazi, con un cofinanziamento comunale di circa 20mila euro.

«Per costruire una candidatura solida – sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale – i tecnici del dipartimento Manutenzioni hanno predisposto un progetto che consentirà di valorizzare un’area molto frequentata dai cittadini, garantendo standard moderni e più sicuri».

La scelta di concentrare l’attenzione proprio su via Don Minzoni nasce da un lavoro condiviso con le associazioni di categoria. «Il confronto con Fivag-Cisl, Fivag-Confcommercio e Anva-Confesercenti – spiega l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino – ci ha portato a individuare interventi mirati per un immobile che ha urgente bisogno di essere riqualificato e reso più attrattivo».

Se il progetto otterrà il via libera dalla Regione, il mercato potrà così trasformarsi da semplice luogo di commercio quotidiano a punto di riferimento moderno e rinnovato per l’intera comunità.