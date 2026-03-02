Rifiuta di sottoporsi ai test antidroga alla guida, una denuncia a Pontinia

Si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti tossicologici dopo essere stata fermata alla guida della propria auto durante un controllo stradale: per questo una donna di 40 anni di Pontinia è stata denunciata in stato di libertà.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando i Carabinieri della Stazione di Pontinia hanno fermato la conducente nell’ambito di un normale servizio di controllo alla circolazione stradale. I militari, ritenendo necessario procedere con verifiche per accertare un’eventuale guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, hanno richiesto alla donna di sottoporsi agli esami tossicologici, ricevendo però un rifiuto.

A seguito della condotta, la 40enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dalla normativa vigente. I Carabinieri hanno inoltre provveduto al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.