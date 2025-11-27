Rifiuta l’alcol test: una denuncia a Monte San Biagio

Denunciato a piede libero un uomo di 51 anni di Monte San Biagio, residente a Fondi e già noto alle forze dell’ordine, dopo il suo rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dei carabinieri per verificare l’eventuale assunzione di alcol.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo è stato fermato mentre era alla guida dell’auto che utilizzava abitualmente. Il comportamento e lo stato psicofisico mostrato durante il controllo hanno insospettito i Carabinieri, che hanno quindi richiesto l’esecuzione dell’alcoltest. Il 51enne, però, avrebbe rifiutato senza fornire alcuna giustificazione, facendo scattare immediatamente la denuncia prevista dal Codice della Strada.

Gli approfondimenti successivi hanno rivelato un ulteriore elemento: l’uomo circolava senza patente, poiché il documento gli era già stato sospeso in precedenza. Alla luce di ciò, oltre alla denuncia per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, il conducente è stato sanzionato anche per la guida senza patente. L’autovettura è stata infine sottoposta a fermo amministrativo.