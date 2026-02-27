Una donna di 38 anni, residente in provincia di Roma, è stata denunciata dai carabinieri per essersi rifiutata di sottoporsi all’accertamento alcolemico durante un normale controllo alla circolazione stradale.

La 38enne, alla guida di un’auto intestata a un familiare, è stata “palettata” e fermata dai carabinieri che, notando un evidente stato di alterazione psicofisica, hanno richiesto alla stessa di sottoporsi all’alcol test, ma la donna avrebbe rifiutato, agitatandosi durante le operazioni di identificazione.

Sul posto, quindi, è stato richiesto l’intervento dei sanitari, trasferito immediatamente la donna all’ospedale di Latina per le cure e gli accertamenti del caso.