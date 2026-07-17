Rifiuti, 24 sanzioni in una mattina: multe per 7.200 euro

Prosegue l’operazione “Tolleranza Zero” contro l’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale. Dopo gli interventi straordinari di pulizia avviati dal piazzale delle autolinee e successivamente estesi alle aree maggiormente interessate dalle segnalazioni dei cittadini, entra nel vivo anche il piano dei controlli coordinato dalla Polizia Locale e dagli ispettori ambientali di Abc.

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta questa mattina sono stati elevati 24 verbali, per un importo complessivo di 7.200 euro.

«I risultati dei controlli confermano l’esistenza di un fenomeno che non possiamo accettare né tollerare – dichiara l’assessore all’Ambiente Michele Nasso –. Il messaggio è chiaro: chi danneggia il decoro della città sarà individuato e sanzionato».

L’assessore ha ringraziato la Polizia Locale e Abc per il lavoro svolto, sottolineando come la maggior parte dei cittadini rispetti le regole e contribuisca quotidianamente a una corretta raccolta differenziata.

«Non è giusto che i cittadini virtuosi debbano subire le conseguenze dei comportamenti irresponsabili di pochi. Dall’inizio dell’operazione la situazione è migliorata, segno che i controlli stanno producendo l’effetto desiderato. Soltanto la scorsa settimana, in una singola giornata, sono state elevate sanzioni per 10.000 euro».

Un dato significativo emerso durante le verifiche riguarda la provenienza dei trasgressori: circa il 25 per cento delle persone sanzionate risiede fuori città. Diversi soggetti provenienti da altri Comuni sono stati infatti sorpresi mentre abbandonavano rifiuti sul territorio comunale.

«Si tratta di comportamenti inaccettabili, che danneggiano l’ambiente e il decoro urbano – prosegue Nasso –. Continueremo a contrastarli con determinazione».

L’attività di vigilanza proseguirà anche attraverso le fototrappole installate in diversi punti della città. Parallelamente, l’amministrazione continuerà a lavorare al potenziamento del servizio di igiene urbana, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti e la qualità degli spazi pubblici.