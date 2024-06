Rifiuti, a Latina centro basta mastelli: si torna alla raccolta porta a porta

A Latina basta mastelli in centro e nelle zone della città più urbanizzate. A stabilirlo è stata l’amministrazione Celentano che ha annunciato definitivamente la propria scelta. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, a Latina torna il vecchio sistema di raccolta differenziata del porta a porta con i mastelli che resteranno solo nelle aree con minore intensità urbanistica.

A deciderlo è stata proprio la Giunta comunale che, nell’ultimo Consiglio, ha approvato a maggioranza il Piano economico e finanziario dei rifiuti, l’articolazione della TaRi e il regolamento per eventuali riduzioni.

“Da oggi – spiega la sindaca Celentano – e fino al 31 dicembre, lavoreremo al nuovo progetto e al nuovo piano industriale di ABC per il miglioramento della raccolta differenziata su tre assi: cassonetti intelligenti in centro, cassoni condominiali nei grandi condomini e mastelli nelle aree periferiche come borghi e piccoli condomini.

Questa amministrazione non è contraria alla raccolta differenziata, – continua la prima cittadina – abbiamo scelto un sistema che tenga conto delle esigenze di un territorio così vario ed esteso”.