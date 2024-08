Rifiuti, a Sezze la raccolta differenziata arriva al 58%

Sono arrivati i report sul servizio di igiene urbana di Sezze relativamente al mese di luglio. Un 58% che conferma una crescita costante delle percentuali di raccolta, passata ad un 52% scarso a maggio, fino ad arrivare quasi al 55% a giugno, per raggiungere quota 58% nel mese appena trascorso. L’ amministratore unico della Servizi Pubblici Locali Sezze Antonio Ottaviani ha dichiarato:

“Numeri importanti, per comprendere i quali basta pensare che un anno fa, a giugno 2023, la percentuale era fissa ad uno scarso 35,38%. Siamo ancora distanti dalle percentuali che vorremmo raggiungere, ma la strada è quella giusta e le azioni che stiamo mettendo in campo sono propedeutiche a migliorarci. A ridosso di Ferragosto – ha continuato

l’amministratore unico della Servizi Pubblici Locali – abbiamo provveduto a distribuire quasi 1.000 nuovi kit dei mastelli in alcune zone del territorio, coprendo il quartiere Colli fino alla frazione di Ceriara, arrivando a ridosso dello sbocco sulla via Appia. Abbiamo, inoltre, concluso la gara per l’acquisto dei nuovi mastelli che presto inizieremo a distribuire nelle zone che finora sono sprovviste. Stiamo procedendo speditamente nella nostra policy sulla flotta e sull’informatizzazione degli strumenti e sul centro storico stiamo solo attendendo il via ufficiale alla realizzazione di 3 isole ecologiche che ci aiuteranno a superare alcune storiche criticità”.

Un occhio di riguardo, invece, nei confronti del territorio e nella lotta alle discariche abusive: “La nostra campagna contro i rifiuti ingombranti ci ha portato a strutturare un servizio di ritiro a domicilio che sta funzionando, così come stanno funzionando le isole ecologiche itineranti che ci hanno permesso di togliere oltre 34 tonnellate di rifiuti nel corso dell’anno”.

Siamo consapevoli – ha concluso l’amministratore unico della Servizi Pubblici Locali Sezze, Antonio Ottaviani – che la strada sarà ancora lunga e che ci sono delle criticità che ancora necessitano di una serie di interventi, ma siamo altrettanto consapevoli di aver realizzato diverse iniziative che ci permettono di dire senza timore di smentita di aver sensibilmente migliorato la qualità ambientale del territorio”.