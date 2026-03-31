Rifiuti abbandonati in via Capraia, denunciata un’impresa

Abbandono illecito di rifiuti speciali: i Carabinieri Forestali individuano i responsabili e denunciano il titolare di un’impresa. È quanto emerso a seguito di ulteriori accertamenti condotti dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Latina su un’area già sequestrata lo scorso 27 febbraio in via Capraia.

Sul terreno, esteso per circa 250 metri quadrati, erano stati rinvenuti circa 20 metri cubi di rifiuti, prevalentemente non pericolosi, tra cui numerosi cartoni da imballaggio. Proprio questi elementi hanno permesso di risalire a una ditta con sede a Cisterna di Latina.

Gli approfondimenti investigativi hanno accertato che i rifiuti provenivano da lavori di ristrutturazione e rifacimento di un impianto elettrico. Durante un’ispezione nell’esercizio commerciale, i militari hanno riscontrato la presenza di materiali identici a quelli abbandonati, oltre alla mancanza di documentazione sul corretto smaltimento. Il titolare, pur riconoscendo i cartoni, non ha saputo giustificarne la presenza nell’area sequestrata.

Per questo motivo è scattata la denuncia a piede libero per abbandono incontrollato di rifiuti. In caso di condanna, l’uomo rischia pene fino a cinque anni di reclusione per gestione illecita, oltre a sanzioni economiche.

Proseguono intanto i controlli dei Carabinieri Forestali per contrastare i reati ambientali e sensibilizzare cittadini e imprese sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti.