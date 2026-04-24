Rifiuti abbandonati, stretta del Comune: 20mila euro di multe al Circeo

Giro di vite contro l’abbandono dei rifiuti a San Felice Circeo. Nelle ultime settimane la Polizia Locale, su impulso dell’amministrazione comunale, ha intensificato i controlli con il supporto delle telecamere installate nei punti più sensibili del territorio.
Il bilancio è di circa venti verbali, per un totale di 20mila euro di sanzioni. In diversi casi è scattato anche il fermo amministrativo dei veicoli utilizzati per raggiungere le aree dove venivano lasciati i rifiuti.
Le verifiche hanno permesso di individuare i responsabili, colti mentre abbandonavano i sacchi, in un fenomeno tornato a crescere e confermato anche dal calo della raccolta differenziata.
Il Comune fa sapere che i controlli andranno avanti, con nuove telecamere e interventi mirati, per tutelare ambiente e decoro urbano.