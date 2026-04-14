Rifiuti e ABC, il M5S incalza: “Chiarezza sul bando e una visione per il futuro dell’azienda”

Fare luce sulla mancata partecipazione al bando regionale e costruire una strategia concreta per il rilancio di ABC. È questa la posizione del Movimento 5 Stelle di Latina, che interviene sul tema della gestione dei rifiuti chiedendo trasparenza e una pianificazione chiara per il futuro.

Al centro della questione, le dichiarazioni dell’assessore all’Ambiente Michele Nasso, entrato in carica da pochi giorni. Un passaggio che il M5S sottolinea, riconoscendo l’assenza di responsabilità dirette sulle scelte precedenti, ma ribadendo la necessità di approfondire quanto accaduto.

“Riteniamo utile riportare il confronto su un piano di chiarezza e responsabilità istituzionale, nell’interesse esclusivo della città”, si legge nella nota. E ancora: “Siamo pronti a collaborare in modo costruttivo affinché tali obiettivi possano tradursi in azioni concrete e risultati misurabili, perché la priorità è una sola: far ripartire ABC e migliorare il servizio ai cittadini”.

Il nodo principale riguarda il bando regionale per impianti di trattamento e riciclo dei rifiuti, al quale il Comune non ha partecipato. Secondo quanto riportato, la motivazione sarebbe l’assenza di impianti, ma il Movimento solleva dubbi.

“All’interno dell’area aziendale di ABC esiste infatti un impianto per la separazione dei rifiuti, realizzato oltre vent’anni fa, oggi fermo e inutilizzato”, evidenzia il M5S, che si interroga sulla proprietà e sulle condizioni della struttura.

Da qui la richiesta di chiarimenti: “Se tale impianto è di proprietà pubblica […] è legittimo domandarsi se sussistessero le condizioni per partecipare al bando”, che prevedeva finanziamenti fino a 5 milioni di euro, anche a fondo perduto.

Per questo la consigliera Ciolfi ha presentato un’interrogazione per verificare “titolarità, stato autorizzativo e potenzialità dell’impianto”, oltre alle reali motivazioni che hanno impedito la partecipazione al bando.

Parallelamente, il Movimento ha depositato anche una mozione con un indirizzo preciso: inserire un impianto di selezione dei rifiuti nel nuovo piano industriale di ABC. “Un impianto moderno di selezione dei rifiuti significa maggiore autonomia del sistema locale, minore dipendenza da impianti esterni e riduzione dei costi”, si legge nel documento.

L’obiettivo, ribadisce il M5S, è quello di avviare un percorso concreto per migliorare il servizio e rendere il sistema più efficiente e sostenibile: “Latina ha bisogno di impiantistica innovativa dedicata, di un sistema di raccolta efficiente e di una visione chiara sul futuro della gestione dei rifiuti”.