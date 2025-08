Rifiuti interrati nell’ex Pacifico: sequestro confermato dal gip

Il giudice del Tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha convalidato il sequestro di un’area di circa 750 metri quadrati all’interno dell’ex Frigomarket Pacifico, in via Carrara, a Tor Tre Ponti. L’area era finita sotto la lente dei carabinieri del Nipaaf per presunte irregolarità nella gestione dei rifiuti e per omessa bonifica.

L’inchiesta, coordinata dal pm Giuseppe Miliano, vede indagata la legale rappresentante della P&D srl, attuale proprietaria del sito, acquisito tramite esproprio dal Consorzio Industriale dopo il fallimento della storica azienda pontina nel 2018. Secondo quanto accertato anche dall’edizione odierna di Latina Oggi, durante lavori di manutenzione e bonifica sarebbero stati interrati rifiuti speciali non pericolosi, tra cui pannelli isolanti in isopon, senza alcuna autorizzazione.

Il 25 luglio scorso, un sopralluogo dei militari aveva rivelato un rigonfiamento sospetto del terreno: sotto una copertura in tessuto verde, poi ricoperta di terra, è emersa una discarica abusiva. Il gip, oltre a confermare il sequestro, ha autorizzato la temporanea rimozione dei sigilli per consentire la rimozione e lo smaltimento dei materiali, come richiesto dall’azienda assistita dall’avvocato Massimo Frisetti.

L’obiettivo ora è riportare l’area alle condizioni originarie, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni responsabilità.