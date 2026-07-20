Rifiuti, Latina punta sulle Guardie Ecologiche Volontarie

Il Comune di Latina rafforza la lotta contro l’abbandono dei rifiuti e il degrado urbano. Il Dipartimento Ambiente ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore per individuare volontari in possesso della qualifica di Guardie Ecologiche Volontarie (Gev), che affiancheranno la Polizia Locale e gli ispettori ambientali di Abc nelle attività di vigilanza sul territorio.

L’iniziativa, prevista dalla normativa regionale, consentirà di stipulare convenzioni con un massimo di tre enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le associazioni interessate dovranno disporre di almeno cinque volontari qualificati e presentare la propria candidatura tramite Pec entro le ore 12 del 19 agosto 2026.

Le Gev saranno impegnate in attività di controllo, prevenzione e accertamento delle violazioni legate al corretto conferimento dei rifiuti, contribuendo a contrastare fenomeni di abbandono e comportamenti contrari al regolamento comunale di igiene urbana.

«La tutela del territorio e il decoro urbano rappresentano una priorità assoluta per questa amministrazione», ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano, sottolineando come il coinvolgimento delle Guardie Ecologiche Volontarie permetterà di rafforzare la presenza della polizia ambientale e di affiancare all’azione repressiva un importante lavoro di sensibilizzazione dei cittadini.

Soddisfatto anche l’assessore all’Ambiente Michele Nasso, che parla di «un passaggio fondamentale per attuare il piano di potenziamento della vigilanza ambientale». L’assessore ha evidenziato inoltre che l’impiego delle Gev non comporterà costi diretti per il Comune, essendo previsto esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute dai volontari.

L’avviso completo e la modulistica sono disponibili sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Latina. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata entro la scadenza prevista.