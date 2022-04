Rifiuti, scende la Tari nel Comune di Aprilia

Dopo l’ok della Commissione Finanze l’abbassamento della tassa sui rifiuti per l’annualità 2022.

Nonostante a livello nazionale ci sia stato un aumento del costo del servizio dello 0,5% e nonostante le difficoltà economiche dovute a due anni di Pandemia, l’amministrazione comunale è riuscita a rimodulare verso il basso le tariffe sui rifiuti.

Le utenze domestiche pagheranno in bolletta il 3 per cento circa in meno mentre per le utenze non domestiche il piano fa segnare meno 7 % circa. Un risultato significativo grazie alla lotta all’evasione fiscale degli uffici che ha portato quindi all’allargamento della base contributiva e in ultima analisi alla conseguente rimodulazione verso il basso delle tariffe.

“Una buona notizia per le famiglie e le imprese apriliane, ammette con soddisfazione l’assessore alle Finanze Lanfranco Principi, nonostante la difficile congiuntura economica che stiamo attraversando, grazie al lavoro di recupero dell’evasione fiscale svolto dagli uffici e dal nostro assessorato siamo riusciti ad abbassare la tassa sia per le famiglie che per le imprese”.