Rifiuti speciali, a Pontinia arriva un raccoglitore di olio esausto

Il Servizio Ambiente del Comune di Pontinia, in collaborazione con la “Tra.Sco. Srl”, ha introdotto in pieno centro città un raccoglitore per olio esausto derivante da consumo domestico. Il bidone, facilmente utilizzabile, è stato posizionato in via Fratelli Bandiera, accanto al mangiaplasica e alla cabina per la distribuzione di acqua.

Il delegato all’Ambiente, Valterino Battisti, ha presentato la novità invitando tutti a farne uso per smaltire correttamente gli oli alimentari: “L’area in questione, uno spazio nei pressi della Asl davanti ad un ampio parcheggio, è stata dunque ulteriormente potenziata per offrire dei comodi servizi alla cittadinanza. In accordo con la dirigente del Settore Ambiente dei Lavori Pubblici, Eleonora Daga, e con l’Amministratore Unico della Tra.Sco, Laura Del Pace, abbiamo pensato di offrire un servizio aggiuntivo al fine di scoraggiare abitudini sbagliate che danneggiano la natura: basta un semplice gesto per evitare spiacevoli conseguenze, perché si tratta di rifiuti pericolosi che provocano danni alla salute e all’ambiente”.

Un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Eligio Tombolillo e dall’intera Amministrazione, da sempre impegnati a contrastare gli errati conferimenti dei rifiuti di qualsiasi genere.