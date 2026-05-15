Riforma della Polizia Locale, Valletta (Lega): “Passo storico”

“Un risultato storico che arriva dopo oltre trent’anni di attesa e che rafforza la sicurezza urbana, valorizzando il ruolo di chi ogni giorno opera sul territorio”. Con queste parole il consigliere comunale Vincenzo Valletta, capogruppo della Lega, commenta l’approvazione in Parlamento della riforma e del riordino della Polizia Locale.

Secondo Valletta, il provvedimento rappresenta una svolta attesa da anni per il comparto: “Per troppo tempo la Polizia Locale ha atteso una riforma concreta capace di riconoscere il valore delle donne e degli uomini impegnati nella tutela delle nostre comunità”.

La riforma introduce una serie di novità considerate strategiche: maggiore coordinamento tra Polizia Locale e Forze di Polizia dello Stato, accesso al CED e allo SDI, utilizzo delle bodycam, rafforzamento della formazione regionale e nuovi strumenti operativi per la sicurezza degli agenti.

Prevista anche una valorizzazione contrattuale della categoria, con una sezione dedicata nel comparto Funzioni Locali e una nuova area dirigenziale autonoma.

“Si tratta di misure concrete che renderanno la Polizia Locale più moderna, efficiente e preparata – prosegue Valletta –. È un ulteriore passo avanti dopo gli interventi già avviati sul fronte sicurezza, dai decreti sicurezza al potenziamento degli organici fino ai fondi per la videosorveglianza”.

Il consigliere sottolinea infine come la riforma rappresenti “non un punto di arrivo ma una base concreta per riconoscere piena dignità istituzionale alla Polizia Locale”, evidenziando il lavoro del Governo e del Ministero dell’Interno nel percorso legislativo.