Rimborsi benzina all’assessore: Aprilia Civica chiede le dimissioni

Finisce nel mirino dell’opposizione il caso dei rimborsi benzina concessi dal Comune di Aprilia, per l’ammontare di 1500 euro, all’assessore alle Finanze Gemma Stampatore. A scatenarsi contro la determina numero 51 del 21/12/2023 della Giunta per le spese di spostamento dal comune di Guidoni, è il movimento Aprilia Civica che prende posizione e chiede le dimissioni con una nota: “Se da un punto di vista legale fila tutto liscio, visto che si tratta di una prerogativa degli assessori, quello che stride è il piano etico e morale dell’operazione. E’ opportuno, alla luce delle attuali difficoltà economiche, richiedere rimborsi di questo tipo? Il lavoro dell’assessora non era già ampiamente indennizzato? Questo passaggio a vuoto della maggioranza Principi è ancora più fastidioso considerato che a partire dal primo gennaio 2024, sono entrati a regime i nuovi aumenti. Il compenso è stato aumentato a oltre 6000 euro per il primo cittadino e 3700 lordi per gli assessori, evidenziando, tra l’altro, una disparità notevole rispetto a quanto percepito dai consiglieri comunali. Inoltre vogliamo far notare che anche noi avevamo un assessore al ramo che veniva da fuori città. Il suo stipendio era molto più basso di quello attuale e in quell’occasione non vi sono stati rimborsi. Amministrare una città è anche e soprattutto dare l’esempio e quindi bisognerebbe assumere il comportamento del buon padre di famiglia. Per questo motivo chiediamo le dimissioni da parte dell’assessora Gemma Stampatore e consigliamo maggiore oculatezza nella gestione dei soldi dei cittadini”.