Due operazioni di servizio coordinate dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia hanno concluso attività di controllo del territorio mirate a contrastare il danneggiamento del territorio e dell’ambiente. Dopo un’analisi aerea preliminare condotta con il supporto della Sezione di Pratica di Mare, le Fiamme Gialle Aeronavali di Civitavecchia hanno individuato un’area nel Comune di Fondi, di circa 4500 mq, destinata al rimessaggio di natanti da diporto, priva di qualsiasi autorizzazione, con un pontile galleggiante adibito ad ormeggio anch’esso privo di concessione demaniale. In questa stessa area è stata scoperta una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi, tra cui pneumatici, fusti di olio ed acidi esausti, scafi e carcasse di autoveicoli, il tutto abbandonato e potenzialmente pericoloso per l’inquinamento delle falde acquifere.

In un’altra operazione separata, nella zona di Fiumicino (RM), i militari della Sezione Operativa Navale di Roma hanno ispezionato un’area privata uti lizzata come deposito abusivo di un grande quantitativo di veicoli fuori uso, considerati rifiuti speciali pericolosi. I veicoli erano stati stoccati senza rispettare le normative vigenti in materia, su un’area di circa 4.000 mq. Il deposito abusivo è stato sequestrato e il proprietario è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia.

Le attività operative svolte dalla componente aeronavale del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia lungo il litorale del Lazio e nei Comuni costieri della regione assicurano una presenza costante e qualificata del Corpo per garantire la legalità, tutelare gli interessi economici dello Stato e preservare l’ambiente.